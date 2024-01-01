Что будет, если вовремя не оплатить хранение номерных знаков

Если ваш номерной знак находится на платном хранении, оплаченный срок которого истек – необходимо оплатить услугу. В случае отсутствия платежных документов номерные знаки, оставленные на ответственном хранении, подлежат уничтожению.

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За бронирование и ответственное хранение номерных знаков в сервисных центрах МВД осуществляется оплата в соответствии с требованиями постановления правительства № 795 от 4 июня 2007 года. Стоимость услуги: 10,80 грн за одни сутки (с учетом НДС).

Для продления срока хранения необходимо подать квитанцию об оплате услуги в сервисный центр МВД. Предварительная регистрация в Е-запись для этого не нужна. Также продлить платное хранение можно онлайн через Кабинет водителя. Оплатить за услугу надо не позднее окончания срока хранения номерного знака.

Номерные знаки могут по обращению владельцев перезакрепляться за другими транспортными средствами, приобретенными владельцем. Номерной знак, оставлен на платное хранение, можно закрепить за родственниками владельца – детьми, другим из супругов, родителями при условии документального подтверждения таких родственных отношений в соответствии с законодательством. Однако стоит отметить, что передача номерных знаков, которые находятся на ответственном хранении, в другие территориальные сервисные центры МВД не предусмотрена.