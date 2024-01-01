Що буде, якщо вчасно не cплатити за зберігання номерних знаків

Якщо ваш номерний знак перебуває на платному зберіганні, сплачений термін якого закінчився – необхідно оплатити послугу. У разі відсутності платіжних документів номерні знаки, залишені на відповідальному зберіганні, підлягають знищенню.

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За бронювання та відповідальне зберігання номерних знаків у сервісних центрах МВС здійснюється оплата відповідно до вимог постанови уряду № 795 від 4 червня 2007 року. Вартість послуги: 10,80 грн за одну добу (з урахуванням ПДВ).

Для продовження терміну зберігання необхідно подати квитанцію про оплату послуги до сервісного центру МВС. Попередня реєстрація в Е-запис для цього не потрібна. Також продовжити платне зберігання можна онлайн через Кабінет водія. Сплатити за послугу треба не пізніше закінчення терміну зберігання номерного знаку.

Номерні знаки можуть за зверненням власників перезакріплюватися за іншими транспортними засобами, придбаними власником. Номерний знак, залишений на платне зберігання, можна закріпити за родичами власника – дітьми, іншим із подружжя, батьками за умови документального підтвердження таких родинних відносин відповідно до законодавства. Однак варто зазначити, що передача номерних знаків, які знаходяться на відповідальному зберіганні, до інших територіальних сервісних центрів МВС не передбачена.