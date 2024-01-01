Як продовжити платне зберігання номерних знаків онлайн

Іноді автовласники, продаючи автівку, хочуть зберегти номерний знак з улюбленою числовою комбінацією, щоб надалі закріпити його за наступним своїм транспортним засобом. У такому випадку номерні знаки лишають на зберігання в сервісному центрі МВС, де за це потрібно платити.

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Трапляється, що термін зберігання добігає кінця і його необхідно продовжити. Для цього не обов’язково звертатись до сервісного центру МВС. Ця послуга доступна онлайн у Кабінеті водія та не складна в користуванні: замовлення відбувається у кілька кліків та дозволяє зекономити час.

Продовження зберігання номерних знаків онлайн

Аби продовжити зберігання номерних знаків онлайн, необхідно авторизуватись у Кабінеті водія. Далі обирається відповідна послуга серед інших і вказується термін, на який продовжується зберігання. Система самостійно сформує платіжний документ. Після цього здійснюється оплата за зберігання, яка становить 10,80 грн за добу. Продовжити термін і сплатити послугу необхідно не пізніше закінчення строку зберігання номерного знаку.

Нагадуємо, при перереєстрації транспортного засобу необхідно попередити адміністратора про своє бажання залишити номерний знак на платному зберігані в сервісному центрі МВС. Далі заповнюється заява, яку надає адміністратор, та оплачується послуга з наданням квитанції, що засвідчує таку оплату.

Звертаємо увагу, що передача до інших територіальних сервісних центрів МВС номерних знаків, які знаходяться на відповідальному зберіганні, не передбачено.