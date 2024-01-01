Как продлить платное хранение номерных знаков онлайн

Иногда автовладельцы, продавая машину, хотят сохранить номерной знак с любимой числовой комбинацией, чтобы в дальнейшем закрепить его за следующим своим транспортным средством. В таком случае номерные знаки оставляют на хранение в сервисном центре МВД, где за это нужно платить.

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Случается, что срок хранения подходит к концу и его необходимо продлить. Для этого не обязательно обращаться в сервисный центр МВД. Эта услуга доступна онлайн в Кабинете водителя и не сложная в использовании: заказ происходит в несколько кликов и позволяет сэкономить время.

Продление хранения номерных знаков онлайн

Чтобы продолжить хранение номерных знаков онлайн, необходимо авторизоваться в Кабинете водителя. Далее выбирается соответствующая услуга среди других и указывается срок, на который продлевается хранение. Система самостоятельно сформирует платежный документ. После этого осуществляется оплата за хранение, которая составляет 10,80 грн в сутки. Продлить срок и оплатить услугу необходимо не позднее окончания срока хранения номерного знака.

Напоминаем, при перерегистрации транспортного средства необходимо предупредить администратора о своем желании оставить номерной знак на платном хранении в сервисном центре МВД. Далее заполняется заявление, которую предоставляет администратор, и оплачивается услуга с предоставлением квитанции, удостоверяющей такую оплату.

Обращаем внимание, что передача в другие территориальные сервисные центры МВД номерных знаков, которые находятся на ответственном хранении, не предусмотрено.