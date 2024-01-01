Как онлайн забронировать любимый номерной знак онлайн

Найти понравившийся номер возможно в несколько кликов онлайн с собственного гаджета. На веб-сайте главного сервисного центра МВД есть функционал проверки наличия номерных знаков. Он позволяет просмотреть имеющиеся комбинации номерных знаков и увидеть, в каком сервисном центре МВД он заходит. Также можно сразу забронировать любимый номер. Эта опция доступна в Кабинете водителя.

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Среди имеющихся номерных знаков возможно выбрать как определенную (платную) комбинацию цифр, так и бесплатную. Услуга выбора номерного знака стоит 360 грн за любую комбинацию, кроме определенных платных комбинаций цифр. Их стоимость составляет от 4 800 до 96 000 грн. В общем, с начала 2024 года по состоянию на сейчас в Кабинете водителя забронировано 57 919 номерных знаков, из них – 41 702 закреплено за транспортными средствами.

Для бронирования номерного знака онлайн необходимо авторизоваться в Кабинете водителя. Далее просмотреть наличие свободной комбинации цифр или букв и цифр в сервисном центре МВД, где планируется осуществление регистрационных действий. После того, как желаемую комбинацию выбрано, ее можно забронировать для транспортного средства на 10 дней. Оплатить стоимость выбора и/или за комбинацию цифр и букв можно тоже онлайн.

В течение 10 дней автовладельцу стоит обратиться в сервисный центр МВД и закрепить выбранный номерной знак за своим транспортным средством. Иначе после завершения этого срока, номерной знак автоматически вернется в список свободных. Продление бронирования не предусмотрено.