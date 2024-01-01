Як онлайн забронювати улюблений номерний знак онлайн

Знайти вподобаний номер можливо у кілька кліків онлайн із власного гаджета. На вебсайті головного сервісного центру МВС є функціонал перевірки наявності номерних знаків. Він дозволяє переглянути наявні комбінації номерних знаків та побачити, в якому сервісному центрі МВС він заходиться. Також можна одразу забронювати улюблений номер. Ця опція доступна у Кабінеті водія.

Читайте також: Індивідуальні номерні знаки знову доступні: скільки вони коштують

Серед наявних номерних знаків можливо обрати як визначену (платну) комбінацію цифр, так і безкоштовну. Послуга вибору номерного знаку коштує 360 грн за будь-яку комбінацію, крім визначених платних комбінацій цифр. Їхня вартість становить від 4 800 до 96 000 грн. Загалом, з початку 2024 року станом на зараз у Кабінеті водія заброньовано 57 919 номерних знаків, із них – 41 702 закріплено за транспортними засобами.

Для бронювання номерного знака онлайн необхідно авторизуватись у Кабінеті водія. Далі переглянути наявність вільної комбінації цифр або літер і цифр у сервісному центрі МВС, де планується здійснення реєстраційних дій. Після того, як бажану комбінацію обрано, її можна забронювати для транспортного засобу на 10 днів. Сплатити за вартість вибору та/або за комбінацію цифр і букв можна теж онлайн.

Упродовж 10 днів автовласнику варто звернутись до сервісного центру МВС і закріпити обраний номерний знак за своїм транспортним засобом. Інакше після завершення цього терміну, номерний знак автоматично повернеться до списку вільних. Продовження бронювання не передбачено.