Новые правила хранения номеров: правило одной квитанции

Главный сервисный центр МВД напомнил об обновленных правилах платного хранения номерных знаков, которые начали действовать с 11 октября 2025 года.

Главное изменение заключается в том, что при продлении хранения оплата должна осуществляться только одним платежным документом на весь выбранный срок.

Гражданин может выбрать один из трех фиксированных периодов:

10 дней за 108 гривен

1 месяц за 324 гривни

1 год за 3153,60 гривны

В стоимость включен НДС, однако комиссия банка оплачивается отдельно. Если владелец транспортного средства попытается внести оплату несколькими квитанциями, например, разделить платеж на два срока по одному году, такие операции будут считаться ошибочными. В этом случае необходимо подать заявление на возврат средств и провести оплату повторно уже по новым правилам.

Кроме того, квитанции, сформированные по старым тарифам или с нарушением процедуры после 11 октября 2025 года, не принимаются к зачислению. Их также нужно переоформлять в соответствии с новыми требованиями.

МВД обращает внимание, что номерные знаки разрешено хранить как в сервисном центре, так и дома в цифровом формате. Однако сроки имеют решающее значение. В случае просрочки номерные знаки подлежат уничтожению: на 11-й день для десятидневного пакета или на следующий день после завершения выбранного периода в восемь утра.