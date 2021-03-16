Минув місць з тих пір, як перша камера почала фіксувати проїзд смугою громадського транспорту. Яких результатів досягнуто - розповіли в поліції.

Камера автоматичної фото- та відеофіксації протягом місяця виявила понад три тисячі порушень проїзду смугою громадського транспорту. Про це на брифінгу повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

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За його словами, понад 3 тисячі автовласників уже притягнули до відповідальності за порушення проїзду смугою громадського транспорту.

Нагадаємо, що проїзд смугою громадського транспорту не є небезпечним порушенням, яке несе загрозу життю або здоров’ю громадян. Проте з 15 лютого у системі автоматичної фіксації порушень ПДР з’явилась нова функція – фіксування порушень проїзду смугою громадського транспорту. Перша камера, яка запрацювала з такою опцією, була встановлена на бульварі Дружби народів у Києві.

Раніше в МВС повідомили, що за 8 місяців роботи системи автофіксації автовласниками було сплачено понад 210 мільйонів гривень штрафів. При цьому аварійність у Києві та Київській області значно зросла.