Прошел месяц с тех пор, как первая камера начала фиксировать проезд по полосе общественного транспорта. Какие результаты достигнуты в полиции.

Камера автоматической фото- и видеофиксации в течение месяца выявила больше трех тысяч нарушений проезда по полосе общественного транспорта. Об этом на брифинге сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

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По его словам, более 3 тысяч автовладельцев уже привлекли к ответственности за нарушение проезда по полосе общественного транспорта.

Напомним, что проезд по полосе общественного транспорта не является опасным нарушением, которое несет угрозу жизни или здоровью граждан. Однако с 15 февраля в системе автоматической фиксации нарушений ПДД появилась новая функция – фиксирование нарушений проезда по полосе общественного транспорта. Первая камера, которая заработала с такой опцией, была установлена на бульваре Дружбы народов в Киеве.

Ранее в МВД сообщили, что за 8 месяцев работы системы автофиксации автовладельцами было уплачено более 210 миллионов гривен штрафов. При этом аварийность в Киеве и Киевской области значительно возросла.