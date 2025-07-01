Нові вимоги техогляду вступають в силу

В Україні незабаром запрацюють оновлені вимоги до обов’язкового технічного контролю транспортних засобів. Про це розповів начальник відділу організації технічного контролю транспортних засобів Головного сервісного центру МВС Андрій Лабань. Згідно з постановою Кабміну № 286 та наказом МВС № 1075 процедура техогляду обов’язково супроводжуватиметься повною фото- та відеофіксацією.

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Кожен пункт технічного контролю повинен бути обладнаний щонайменше двома камерами, які фіксують увесь процес перевірки транспортного засобу. Якщо цього буде недостатньо – будуть встановлені додаткові камери. Регламентовано і якість зображення: автомобіль на фото має займати не менше 70% площі кадру, бути знятим із усіх боків і з увімкненими світловими приладами.

Проходити обов’язковий техогляд мають:

легкові автомобілі, що використовуються з комерційною метою,причепи до них, строком експлуатації більше 2 років – раз на два роки;

вантажні авто до 3,5, причепи до них, строком експлуатації більше 2 років – раз на два роки;

вантажні авто понад 3,5 тонни, причепи до них та таксі, незалежно від строку експлуатації – щороку;

автобуси та транспорт, що перевозить небезпечні вантажі – двічі на рік.

Як повідомив Андрій Лабань, кожен, хто своєчасно не пройшов техогляд або підробив документи несе адміністративну відповідальність зі стягненням штрафів.

“У разі експлуатації авто без чинного протоколу технічного стану транспортного засобу підрозділи Національної поліції України мають право накласти стягнення на водія. Штраф становить 340 грн. Також передбачена адміністративна відповідальність для суб’єкта господарювання, який проводив техогляд із порушеннями – штраф у розмірі близько 1400 грн”, – заявив Андрій Лабань.

Наразі триває очікування офіційної публікації наказу, після чого нові вимоги набудуть чинності.