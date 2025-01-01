Новые требования техосмотра вступают в силу

В Украине вскоре заработают обновленные требования к обязательному техническому контролю транспортных средств. Об этом рассказал начальник отдела организации технического контроля транспортных средств Главного сервисного центра МВД Андрей Лабань. Согласно постановлению Кабмина № 286 и приказу МВД № 1075 процедура техосмотра обязательно будет сопровождаться полной фото- и видеофиксацией.

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Каждый пункт технического контроля должен быть оборудован как минимум двумя камерами, которые фиксируют весь процесс проверки транспортного средства. Если этого будет недостаточно – будут установлены дополнительные камеры. Регламентировано и качество изображения: автомобиль на фото должен занимать не менее 70% площади кадра, быть снятым со всех сторон и с включенными световыми приборами.

Проходить обязательный техосмотр должны:

легковые автомобили, используемые в коммерческих целях,прицепы к ним, сроком эксплуатации более 2 лет – раз в два года;

грузовые авто до 3,5, прицепы к ним, сроком эксплуатации более 2 лет – раз в два года;

грузовые авто свыше 3,5 тонн, прицепы к ним и такси, независимо от срока эксплуатации – ежегодно;

автобусы и транспорт, перевозящий опасные грузы – дважды в год.

Как сообщил Андрей Лабань, каждый, кто своевременно не прошел техосмотр или подделал документы несет административную ответственность с взысканием штрафов.

“В случае эксплуатации авто без действующего протокола технического состояния транспортного средства подразделения Национальной полиции Украины имеют право наложить взыскание на водителя. Штраф составляет 340 грн. Также предусмотрена административная ответственность для субъекта хозяйствования, который проводил техосмотр с нарушениями – штраф в размере около 1400 грн”, – заявил Андрей Лабань.

Сейчас идет ожидание официальной публикации приказа, после чего новые требования вступят в силу.