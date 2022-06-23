Ілон Маск назвав заводи Tesla у Техасі та Німеччині "грошовими топками" та заявив що вони втрачають мільярди доларів.

СЕО Tesla Ілон Маск заявив, що заводи компанії в Техасі та Німеччині втрачають "мільярди доларів", оскільки виробник електромобілів намагається наростити виробництво, передає Bloomberg.

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"Заводи в Берліні та Остіні зараз є гігантськими топками для грошей", - заявив Маск. Раніше він говорив, що Tesla щосили намагалася швидко збільшити виробництво позашляховиків Model Y в Остіні, в яких використовуються нові акумуляторні батареї формату 4680.

Щоб задовольнити високий попит на свої авто, компанія також планує виробляти на заводі в Техасі позашляховики Model Y із старими батареями формату 2170. Проте, необхідні для такого виробництва інструменти застрягли у Китаї.

"Все це буде виправлено дуже швидко, але це вимагає великої уваги, і буде потрібно більше зусиль, щоб вивести цей завод на масове виробництво, ніж потрібно, щоб побудувати його", - зазначив Маск.

За словами Маска, фабрика в Берліні знаходиться в "трохи кращому положенні", тому що вона обладнана для виробництва авто з батареями формату 2170.

Маск зазначив, що останні два роки були «абсолютним кошмаром» для компанії через збої в ланцюжках поставок.