Илон Маск назвал заводы Tesla в Техасе и Германии "денежными топками" и заявил, что они теряют миллиарды долларов.

СЕО Tesla Илон Маск заявил, что заводы компании в Техасе и Германии теряют “миллиарды долларов”, поскольку производитель электромобилей пытается нарастить производство, передает Bloomberg.

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“Заводы в Берлине и Остине сейчас являются гигантскими топками для денег”, – заявил Маск. Ранее он говорил, что Tesla изо всех сил пыталась быстро увеличить производство внедорожников Model Y в Остине, где используются новые аккумуляторные батареи формата 4680.

Чтобы удовлетворить высокий спрос на свои автомобили, компания также планирует производить на заводе в Техасе внедорожники Model Y со старыми батареями формата 2170. Однако необходимые для такого производства инструменты застряли в Китае.

“Все это будет исправлено очень быстро, но это требует большого внимания, и потребуется больше усилий, чтобы вывести завод на массовое производство, чем нужно, чтобы построить его”, – отметил Маск.

По словам Маска, фабрика в Берлине находится в “чуть лучшем положении”, потому что она оборудована для производства автомобилей с батареями формата 2170.

Маск отметил, что последние два года были “абсолютным кошмаром” для компании из-за сбоев в цепочках поставок.