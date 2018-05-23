Суперседан з Інгольштадту вже майже готовий до виходу з тіні.

Стережись, Panamera! Новий флагман Audi S8 вже майже тут.

Шпигуни розсекретили зовнішність найбільшого седана марки, що буде відстоювати честь чотирьох кілець у класі преміум. І те, що ми бачимо на цих фото з Нюрбургрінгу, обіцяє, що вихід моделі вже не за горами.

На зображеннях від CarPix помітні деякі відмінності, що характеризують S8. Інакші бампери, великі колісні диски, за якими добре помітні великі гальмівні супорти, дещо розширений кузов і чотири вихлопні труби – саме ці риси допоможуть відрізнити “заряджений” седан від звичайного Audi A8.

Фото: 2019 Audi S8 / CarPix

Наразі відомо, що 2019 Audi S8 матиме 4-літровий V8 з турбонаддувом потужністю у 535 кінських сил – модифікований агрегат, з яким ми вже знайомі, завдяки Porsche Panamera. А за чутками, пізніше його може змінити або доповнити гібридна установка на основі V8 потужністю у 621 к.с.

Також цікаво: 2019 Mercedes-AMG E53 готовий оселитись у вашому гаражі