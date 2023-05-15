З’явився новий Hyundai Kona 2024 модельного року, і хоча ми бачили його на офіційних прес-фото, маленький кросовер ще не потрапив до дилерських центрів.

Нещодавно був помічений попередній серійний Kona Electric, який прокочувався шосе Південної Каліфорнії, і KindelAuto на YouTube був там, щоб зняти його на відео.

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Це перший раз, коли ми побачили рестайлінгову Kona на публіці. Він дебютував у всьому світі наприкінці 2022 року з появою в США в квітні на автосалоні в Нью-Йорку, і хоча ми не можемо це підтвердити, Kona, яку ми побачили тут, точно виглядає як модель Electric, використана для офіційних фотографій Hyundai для преси. Це дає нам можливість побачити Kona за межами структурованої фотосесії, і, звичайно, неможливо пропустити жовтий зовнішній вигляд.

Ми також краще бачили пропорції та стилістику Kona, зокрема суперечливу задню кліпсу з рефлектором, та масивними задніми ліхтарями внизу. Ця версія також має оздоблення колісних арок у колір кузова, що надає візуальної ширини.

На згадку Hyundai показала три рівні комплектації для Kona 2024 року в Нью-Йорку. Очевидно, це електромобіль зі стандартною акумуляторною батареєю ємністю 48,6 кВт/год, яка забезпечує орієнтовний запас ходу в 478 км між заряджанням. Акумуляторна батарея ємністю 64,8 кВт-год є додатковою, і збільшує запас ходу. Незалежно від комплектації, Kona Electric здатна швидко заряджатись, що дозволяє поповнити батарею від 10 до 80 відсотків за 43 хвилини. Передній привід є єдиним варіантом трансмісії.

Інші два рівні комплектації Kona – обмежена та спортивна N-Line. Перший оснащений знайомим 2,0-літровим чотирициліндровим двигуном потужністю 147 кінських сил або додатковим 1,6-літровим турбодвигуном потужністю 195 к.с., тоді як N-Line отримує стандартний 1,6-літровий чотирициліндровий двигун з турбонаддувом. Турбодвигун також додає восьмиступінчасту автоматичну коробку передач замість CVT, а повний привід є опціональним.

Ціна ще не оголошена, але вона має бути незабаром, оскільки Kona з двигуном згоряння надійде в дилерські центри влітку. Kona Electric з’явиться лише восени.