Появился новый Hyundai Kona 2024 модельного года, и хотя мы видели его на официальных пресс-фото, маленький кроссовер еще не попал в дилерские центры.

Недавно был замечен предыдущий серийный Kona Electric, прокатывавшийся по шоссе Южной Калифорнии, и KindelAuto на YouTube был там, чтобы снять его на видео.

Читайте также: Воровство Hyundai и Kia продолжаются, несмотря на противодействие автопроизводителей.

Это первый раз, когда мы увидели рестайлинговую Kona на публике. Он дебютировал во всем мире в конце 2022 г. с появлением в США в апреле на автосалоне в Нью-Йорке, и хотя мы не можем это подтвердить, Kona, которую мы увидели здесь, точно выглядит как модель Electric, использованная для официальных фотографий Hyundai для прессы. Это дает нам возможность увидеть Kona вне структурированной фотосессии, и, конечно, невозможно пропустить желтый внешний вид.

Мы также лучше видели пропорции и стилистику Kona, в частности противоречивую заднюю клипсу с рефлектором, и массивными тыльными фонарями внизу. Эта версия также имеет украшение колесных арок в цвет кузова, что придает визуальной ширине.

В память Hyundai показала три уровня комплектации для Kona 2024 года в Нью-Йорке. Очевидно это электромобиль со стандартной аккумуляторной батареей емкостью 48,6 кВт/ч, которая обеспечивает ориентировочный запас хода в 478 км между зарядкой. Аккумуляторная батарея емкостью 64,8 кВт-ч является дополнительной и увеличивает запас хода. Независимо от комплектации, Kona Electric способна быстро заряжаться, что позволяет пополнить батарею от 10 до 80 процентов за 43 минуты. Передний привод является единственным вариантом трансмиссии.

Остальные два уровня комплектации Kona – ограниченная и спортивная N-Line. Первый оснащен знакомым 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 147 лошадиных сил или дополнительным 1,6-литровым турбодвигателем мощностью 195 л.с., тогда как N-Line получает стандартный 1,6-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом. Турбодвигатель также добавляет восьмиступенчатую автоматическую коробку передач вместо CVT, а полный привод опциональный.

Цена еще не объявлена, но она должна быть в скором времени, поскольку Kona с двигателем сгорания поступит в дилерские центры летом. Kona Electric появится только осенью.