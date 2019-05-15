В Мінгегіонбуді запропонували робити однорівневі розв'язки на магістралях з малою інтенсивністю руху. Водії – проти.

Заступник міністра Регіонального будівництва Лев Парцхаладзе запропонував для обговорення нову ідею змін будівельних норм при проектуванні українських доріг. Він пропонує на магістралях з інтенсивністю до 11 тис. авто на добу ліві повороти з розгінними смугами зліва дороги, а не справа, коли транспорт перетинає для розвороту дві смуги зустрічного руху.

За переконанням Парцхаладзе, це вдвічі знизить ДТП на таких ділянках. Подібним чином влаштовані повороти у США та Італії. А на дорогах з більшою інтенсивністю руху потрібно робити дворівневі розв'язки.

Більшість водіїв, які коментують пропозицію Льва Парцхаладзе, категорично не підтримують таку ідею. Вони не бачать можливості організації лівого повороту та розвороту на одному рівні ні за яких обставин. Адже це призводить до частих ДТП з важкими наслідками. Окрім того, довгі вантажівки з причепами не зможуть потрапити у крайню ліву смугу при розвороті.

Чи буде прийнятий новий стандарт в будівництві доріг, побачимо вже найближчим часом. А зараз для вирішення проблеми лівих поворотів та розворотів навіть на трасах з високою інтенсивністю руху почали встановлювати світлофори. Хоча й вони не вирішують проблему небезпечних поворотів.

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