В Минрегионстрое предложили делать одноуровневые развязки на магистралях с малой интенсивностью движения. Водители – против.

Заместитель министра регионального строительства Лев Парцхаладзе предложил для обсуждения новую идею изменений строительных норм при проектировании украинских дорог. Он предлагает на магистралях с интенсивностью до 11 тыс. авто в сутки сделать левые повороты с разгонными полосами слева от дороги, а не справа, когда транспорт пересекает для разворота две полосы встречного движения.

По убеждению Парцхаладзе, это вдвое снизит ДТП на таких участках. Подобным образом устроены повороты в США и Италии. А на дорогах с большей интенсивностью движения нужно делать двухуровневые развязки.

Большинство водителей, которые комментируют предложение Льва Парцхаладзе, категорически не поддерживают такую ​​идею. Они не видят возможности организации левого поворота и разворота на одном уровне ни при каких обстоятельствах. Ведь это приводит к частым ДТП с тяжелыми последствиями. Кроме того, длинные грузовики с прицепами не смогут попасть в крайнюю левую полосу при развороте.

Будет ли принят новый стандарт в строительстве дорог, увидим в ближайшее время. А сейчас для решения проблемы левых поворотов и разворотов даже на трассах с высокой интенсивностью движения начали устанавливать светофоры. Хотя и они не решают проблему опасных поворотов.

Напомним, из чего состоит новая бетонная дорога в Украине.