Новинка має справити дебют лише наприкінці цього року.

Новий 911 обіцяє стати кращим 911 усіх часів – таку заяву зробив Август Акллітнер, відповідальний за модельний ряд Porsche.

Головною інновацією моделі з індексом 992 стала “м’яка” гібридна технологія з 48-вольтовоим стартер-генератором, що забезпечить опозитний бензиновий двигун додатковими 20 силами. Основна ж потужність спорткара надходитиме від 3,8-літрового опозитного бензинового двигуна, це буде близько 560 к.с. Версії Turbo S пророкують збільшення потужності до 630 “коней”. Плагін-гібридний Porsche 911 фірма обіцяє випустити не раніше 2023 року.

Фото: Шпигунські фото Porsche 911 (992) / Autoevolution

Зовнішність автомобіля також зазнала помітних змін. Так, фірмовий “горб” дев’ятсот одинадцятого став значно меншим – майже пласким. У задній оптиці можна розпізнати лінії електрокара Taycan, у той час як спереду дизайн залишився “класичним”.

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