Але під капотом в нього буде усього два літри.

Хотіли недорогий масл-кар? Будь-ласка: Chevrolet Camaro 2019 усього за двацять шість з половиною тисяч “зелених” (у США) з потужним… хоча ні, не дуже потужним дволітровим двигуном.

Фірмовий 2.0 Turbo 1LT для нового Camaro – немов насмішка над самою суттю цієї моделі, хай там що кажуть маркетологи. Так, цей двигун дозволив зробити масл-кар доступним, економічним та еко-дружнім, але опустив планку потужності до 275 к.с. Так, спорткар усе ще має гарну динаміку – до сотні Camaro розганяється за 5,7 секунди, та це вже не той звір з V-подібним мотором, якого ми полюбили.

Фото: Chevrolet Camaro 2019 модельного року / Chevrolet

А з наступним за дволітровим двигуном – 3,6-літровим V6, купе коштує $27 990. З “правильним” 6,2-літровим V8 Camaro коштує $37 500, а з тим же двигуном у версії Supercharged V8 – $63 300. З будь-яким мотором новинка доступна у кузові купе та кабріолет.

Також цікаво: Новий Lexus RC виявився зменшеною версією флагманського LC