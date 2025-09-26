Новий Citroёn C3 Aircross вже в Україні

Особисте знайомство з новим Citroёn C3 Aircross вже можливе в салонах офіційних дилерів бренду. Вартість кросовера стартує від 835 000 гривень ($20 150).

Читайте також: Як може виглядати відроджений Citroёn 2CV: фото, відео

Головна перевага Citroёn C3 Aircross – унікальний дизайн. Фірмові високотехнологічні трьох-секційні LED-фари одразу ідентифікують Citroёn C3 Aircross як представника епатажного французького бренду. Сріблясті вставки переднього бамперу підкреслюють SUV-стиль новинки, великі задні дверцята гарантують зручний доступ всередину, а пласка вертикальна кришка багажника натякає на чималий корисний простір для речей – 460 літрів в стандартному варіанті або 1600 літрів при складених задніх сидіннях.

Під капотом у новинки бензиновий турбодвигун 1.2 PureTech 100. Двигун вирізняється форсуванням до 100 к.с. Крутний момент на рівні 205 Нм, що досягається вже на 1750 об/хв., Вся ця потужність передається на колеса через класичну 6-ступенева МКПП. За паспортними даними кросовер Citroёn C3 Aircross споживає 6,0 л пального на 100 км у змішаному циклі.

Ціна автомобіля CITROЁN C3 Aircross у виконанні 1.2 PT 100 МКПП-6 PLUS починається від 835 000 гривень – і такі автомобілі вже реально представлені на складах в Україні, їх не потрібно замовляти та місяцями чекати.