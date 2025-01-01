Як може виглядати відроджений Citroёn 2CV: фото, відео

Офіційно компанія ще не підтвердила розробку повністю електричного Citroёn 2CV, однак, за чутками, очільники французького автовиробника активно вивчають можливість впровадження моделі.

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Керівник відділу дизайну Citroёn П’єр Леклерк зазначив, що відродження ретро-моделей можуть провалюватися, якщо підійти до їх розробки неправильно, і будь-якому новому 2CV знадобиться ретельне переосмислення, щоб уникнути застарілих або непрактичних рішень.

Вірогідно в основу нового 2CV буде покладено платформу Stellantis Smart Car, що вже використовується в поточному e-C3. В разі відродження моделі, вона може надійти у продаж у 2028 році й займе нішу в ціновому діапазоні між Ami та e-C3, ставши однією з найдоступніших в лінійці бренду.

Дизайнери Avarvarii Automotive Artworks створили власну неофіційну візуалізацію Citroёn 2CV. Цей рендер швидко став популярним та навіть потрапив на обкладинку журналу TURBO та Auto Bild Slovensko. На ньому зображено компактний хетчбек з переосмисленою мовою дизайну оригіналу 1948 року.

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Автівка має круглі фари, заокруглені крила з винесеними колісними арками, а також плавні лінії кузова. Автори проєкту додали, що зображення поєднує в собі шану дизайну з творчою свободою, оскільки більшість деталей про потенційну новинку все ще невідомі. В результаті отриманий рендер має приблизно 25% точності.