Как может выглядеть возрожденный Citroёn 2CV: фото, відео

Официально компания еще не подтвердила разработку полностью электрического Citroёn 2CV, однако, по слухам, руководители французского автопроизводителя активно изучают возможность внедрения модели.

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Руководитель отдела дизайна Citroёn Пьер Леклерк отметил, что возрождения ретро-моделей могут проваливаться, если подойти к их разработке неправильно, и любому новому 2CV понадобится тщательное переосмысление, чтобы избежать устаревших или непрактичных решений.

Вероятно в основу нового 2CV будет положена платформа Stellantis Smart Car, уже используемая в текущем e-C3. В случае возрождения модели, она может поступить в продажу в 2028 году и займет нишу в ценовом диапазоне между Ami и e-C3, будучи одной из самых доступных в линейке бренда.

Дизайнеры Avarvarii Automotive Artworks создали собственную неофициальную визуализацию Citroёn 2CV. Этот рендер быстро стал популярным и даже попал на обложку журнала TURBO и Auto Bild Slovensko. На нем изображен компактный хэтчбек с переосмысленным языком дизайна оригинала 1948 года.

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Автомобиль имеет круглые фары, закругленные крылья с вынесенными колесными арками, а также плавные линии кузова. Авторы проекта добавили, что изображение сочетает в себе почет дизайну с творческой свободой, поскольку большинство деталей о потенциальной новинке все еще неизвестны. В результате полученный рендер имеет примерно 25% точности.