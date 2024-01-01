Обновленный Сітгоёп Jumper: стали известны версии и цена

Новый Jumper получил измененный передний бампер с массивными пластиковыми накладками на углах, эффективно защищающими кузов во время маневрирования на тесных городских улицах. Разработчики поставили в салон новый руль, использовали улучшенные материалы отделки сидений.

В моторной нише отныне стоит дизельный двигатель 2.2 MultiJet 3, выдающий 140 л.с. мощности и 350 Нм крутящего момента. Сочетание впрыска топлива под высоким давлением и турбины позволяет получить максимальный крутящий момент в очень широком диапазоне оборотов (1500-3500 об/мин).

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Сітгоёп Jumper будет продаваться в четырех версиях. Все зависит от потребностей и вида коммерческой деятельности. В соответствии с этим ценник, также будет разным.

Версии Сітгоёп Jumper:

цельнометаллический коммерческий фургон;

бортовой грузовик;

вариант "шасси-кабина" для создания надстройки;

грузопассажирский вариант CrewCab.

Теперь о цене. Стоимость нового Сітгоёп Jumper в Украине стартует от 1,39 млн грн.

Фото:Сітгоёп

Все версии этой модели Jumper в Украине будут иметь упомянутый двигатель MultiJet только в паре с 6-ступенчатой МКПП и передним приводом.

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Цельнометаллический фургон Jumper защитит грузы от непогоды и кражи. Здесь будут различные варианты длины/высоты кузова с внутренним пространством максимум до 17 куб м полезного грузового объема.

Jumper в исполнении "шасси-кабина" позволяет обустроить любую специфическую надстройку, а наличие варианта с удвоенной кабиной позволяет одновременного перевозить до семи человек по формуле 3+4.

Автомобиль с бортовым кузовом рассчитан на перевозках негабаритных грузов, грузов на поддонах. Там есть возможность установить каркас для тента. При этом можно выбрать однорядную или двухрядную кабину.

CITROЁN Jumper ChewCab сочетает удобный 7-местный салон с полностью закрытым грузовым пространством полезным объемом 10,5 куб. м.

Фото:Citroёn