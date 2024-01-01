Оновлений Citroёn Jumper: стали відомі версії та ціна

Новий Jumper отримав змінений передній бампер з масивними пластиковими накладками на кутках, що ефективно захищають кузов під час маневрування на тісних міських вулицях. Розробники поставили в салон нове кермо, використали покращені матеріали оздоблення сидінь.

В моторній ніші відтепер стоїть дизельний двигун 2.2 MultiJet 3, що видає 140 к.с. потужності та 350 Нм крутного моменту. Поєднання впорскування пального під високим тиском і турбіни дозволяє отримати максимальний крутний момент в дуже широкому діапазоні обертів (1500-3500 об/хв).

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Citroёn Jumper буде продаватися у чотирьох версіях. Все залежить від потреб та виду комерційної діяльності. Відповідно до цього цінник, також буде різним.

Версії Citroёn Jumper:

суцільнометалевий комерційний фургон;

бортова вантажівка;

варіант "шасі-кабіна" для створення надбудови;

вантажно-пасажирський варіант CrewCab.

Тепер про ціну. Вартість нового Citroёn Jumper в Україні стартує від 1,39 млн грн.

Фото:Citroёn

Усі версії цієї моделі Jumper в Україні матимуть згаданий двигун MultiJet лише у парі з 6-ступеневою МКПП та переднім приводом.

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Суцільнометалевий фургон Jumper захистить вантажі від негоди та крадіжки. Тут будуть різні варіанти довжини/висоти кузова з внутрішнім простором максимум до 17 куб м корисного вантажного об’єму.

Jumper у виконанні "шасі-кабіна" дає змогу облаштувати будь-яку специфічну надбудову, а наявність варіанту з подвоєною кабіною дозволяє одночасного перевозити до семи людей за формулою 3+4.

Автомобіль з бортовим кузовом розрахований на перевезеннях негабаритних вантажів, вантажів на піддонах. Там є можливість встановити каркас для тенту. При цьому можна вибрати однорядну чи дворядну кабіну.

CITROЁN Jumper ChewCab поєднує зручний 7-місний салон з повністю закритим вантажним простором корисним об’ємом 10,5 куб. м.

Фото:Citroёn