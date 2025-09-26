Новый Сітгоёп C3 Aircross уже в Украине

Личное знакомство с новым Сітгоёп C3 Aircross уже возможно в салонах официальных дилеров бренда. Стоимость кроссовера стартует от 835 000 гривен ($20 150).

Читайте также: Как может выглядеть возрожденный Сітгоёп 2CV: фото, видео

Главное преимущество Сітгоёп C3 Aircross – уникальный дизайн. Фирменные высокотехнологичные трех-секционные LED-фары сразу идентифицируют Сітгоёп C3 Aircross как представителя эпатажного французского бренда. Серебристые вставки переднего бампера подчеркивают SUV-стиль новинки, большая задняя дверь гарантирует удобный доступ внутрь, а плоская вертикальная крышка багажника намекает на немалое полезное пространство для вещей – 460 литров в стандартном варианте или 1600 литров при сложенных задних сиденьях.

Под капотом у новинки бензиновый турбодвигатель 1.2 PureTech 100. Двигатель отличается форсировкой до 100 л.с. Крутящий момент на уровне 205 Нм, что достигается уже на 1750 об/мин., Вся эта мощность передается на колеса через классическую 6-ступенчатую МКПП. По паспортным данным кроссовер Сітгоёп C3 Aircross потребляет 6,0 л горючего на 100 км в смешанном цикле.

Цена автомобиля CITROЁN C3 Aircross в исполнении 1.2 PT 100 МКПП-6 PLUS начинается от 835 000 гривен – и такие автомобили уже реально представлены на складах в Украине, их не нужно заказывать и месяцами ждать.