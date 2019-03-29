Демпферна система, встановлена на автомобільній дорозі М-01 Київ – Чернігів – Нові Яриловичі, пройшла перше випробування. Внаслідок удару система деформувалась, однак зберегла життя людей, що їхали в автомобілі.

Демпферна система – амортизаційний пристрій, що слугує для мінімізації наслідків ДТП та збереження життя людей. У Чернігівській області її було встановлено у грудні 2018 року на транспортній розв’язці поблизу Південного під’їзду до Чернігова. Роботи з монтажу, на замовлення Служби автомобільних доріг у Чернігівській області, виконала підрядна організація "Спецдормонтаж". Тип амортизаційного пристрою – паралельний, він відповідає вимогам українського стандарту ДСТУ Б В.2.3-12-2004, ДСТУ 8751:2017 та європейському стандарту EN1317-3.

Як працює демпферна система? Під час лобового зіткнення демпферна система поглинає енергію шляхом поступової деформації внутрішніх елементів, які призводять в дію зовнішні балки, складаючи їх телескопічно, чим забезпечує ефективність та максимально виключає травмування учасників дорожнього руху під час зіткнення. І головне - не прошиває машину наскрізь. При бічних наїздах система функціонує, як стандартне дорожнє бар'єрне огородження.

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Ось так виглядають наслідки зіткнення автівки з цією конструкцією:

У яких випадках міг би врятувати демпфер, наочно можна побачити на прикладі резонансного ДТП, що сталося цього тижня у Вінницькій області. Водій автівки не впорався з керуванням транспортного засобу та зіткнувся з бар’єрним огородженням, у результаті чого автомобіль розірвало навпіл. Від отриманих ушкоджень водій та пасажирка машини загинули.

У 2019 році Служба автомобільних доріг у Чернігівській області планує встановити на найбільш інтенсивних напрямках руху ще кілька подібних демпферних систем за рахунок Урядової Програми по підвищенню безпеки дорожнього руху на українських автошляхах до 2020 року.

Аналогічні демпферні конструкції, окрім Чернігівської, вже встановлені у Вінницькій та Одеській областях.

Нагадаємо, що зовнішні подушки безпеки можуть врятувати життя.