Демпферная система, установленная на автомобильной дороге М-01 Киев – Чернигов – Новые Яриловичи, прошла первое испытание. В результате удара система деформировалась, однако сохранила жизнь людей, ехавших в автомобиле.

Демпферная система – амортизационное устройство, которое служит для минимизации последствий ДТП и сохранения жизни людей. В Черниговской области она была установлена в декабре 2018 года на транспортной развязке возле Южного подъезда к Чернигову. Работы по монтажу, по заказу Службы автомобильных дорог в Черниговской области, выполнила подрядная организация "Спецдормонтаж". Тип амортизационного устройства – параллельный, он отвечает требованиям украинского стандарта ДСТУ Б В.2.3-12-2004, ДСТУ 8751:2017 и европейскому стандарту EN1317-3.

Как работает демпферная система? Во время лобового столкновения демпферная система поглощает энергию путем постепенной деформации внутренних элементов, которые приводят в действие внешние балки, складывая их телескопически, чем обеспечивает эффективность и максимально исключает травмирование участников дорожного движения во время столкновения. И главное – не прошивает машину насквозь. При боковых наездах система функционирует, как стандартное дорожное барьерное ограждение.

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Вот так выглядят последствия столкновения автомобиля с этой конструкцией:

В каких случаях мог бы спасти демпфер, наглядно можно увидеть на примере резонансного ДТП, которое произошло на этой неделе в Винницкой области. Водитель автомобиля не справился с управлением транспортного средства и столкнулся с барьерным ограждением, в результате чего автомобиль разорвало пополам. От полученных повреждений водитель и пассажирка машины погибли.

В 2019 году Служба автомобильных дорог в Черниговской области планирует установить на наиболее интенсивных направлениях движения еще несколько подобных демпферных систем за счет правительственной Программы по повышению безопасности дорожного движения на украинских автодорогах к 2020 году.

Аналогичные демпферные конструкции, кроме Черниговской, уже установлены в Винницкой и Одесской областях.

Напомним, что внешние подушки безопасности могут спасти жизнь.