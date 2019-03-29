Чтобы развороту автобусов и другого транспорта не мешали припаркованные автомобили, напротив метро "Политехнический институт" установили делинеатори.

29 марта сотрудники КП «Центр организации дорожного движения» установили 24 дорожные вехи в месте примыкания улицы Богдана Гаврилишина (бывшая Ванды Василевской) до проспекта Победы для обеспечения безопасного разворота.

Ранее некоторые водители оставляли свои автомобили прямо посреди проезжей части таким образом, что для разворота по улице Богдана Гаврилишина для дальнейшего движения в сторону Лукьяновской площади другим водителям приходилось выезжать на проспект Победы против движения основного потока транспорта, что создавало аварийные ситуации. Таким образом разворачивались даже большие автобусы, маршрут которых пролегал именно через этот разворот.

Дорожные вехи делают невозможной парковку в центральной части этого Т-образного перекрестка и отделили разворот транспорта в безопасном месте.

Напомним, что в субботу 30 марта центр Киева перекроют.