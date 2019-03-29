Улицы вблизи Софиевской площади будут перекрыты в связи с проведением фестиваля "Французская весна" - схема.

В субботу, 30 марта, в связи с проведением фестиваля “Французская весна в Украине” будет запрещено движение всех видов транспорта с 19:00 до 23:00 по улицам Софийской, Малой Житомирской, Владимирской (на участке от улицы Ирининской до улицы Большой житомирской) и в переулке Рыльского.

Вместе с тем для обеспечения объезда района проведение фестиваля в субботу вечером не будет осуществляться перекрытие движения транспорта на улице Крещатик.

Схема перекрытия на Софиевской площади 30 марта:

Проведение фестиваля регламентируется распоряжением КГГА №489 от 20 марта 2019 года.

Демонтаж конструкций на Софийской площади будет осуществлен 31 марта с 16:00 до 23:00.

Напомним, что в Киеве за парковку будут платить частным компаниям.