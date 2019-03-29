Вулиці поблизу Софіївської площі будуть перекриті у зв’язку з проведенням фестивалю «Французька весна» - схема.

У суботу, 30 березня, у зв’язку з проведенням фестивалю «Французька весна в Україні» буде заборонено рух всіх видів транспорту з 19:00 до 23:00 по вулицях Софійській, Малій Житомирській, Володимирській (на ділянці від вулиці Ірининської до вулиці Великої Житомирської) та у провулку Рильському.

Разом з тим для забезпечення об’їзду району проведення фестивалю у суботу ввечері не буде здійснюватися перекриття руху транспорту на вулиці Хрещатик.

Схема перекриття на Софіївській площі 30 березня:

Проведення фестивалю регламентується розпорядженням КМДА №489 від 20 березня 2019 року.

Демонтаж конструкцій на Софійській площі буде здійснено 31 березня з 16:00 до 23:00.

Нагадаємо, що в Києві за паркування будуть платити приватним компаніям.