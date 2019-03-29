Щоб розвороту автобусів та іншого транспорту не заважали припарковані автомобілі, навпроти метро "Політехнічний інститут" встановили делінеатори.

29 березня співробітники КП «Центр організації дорожнього руху» встановили 24 дорожні віхи в місці примикання вулиці Богдана Гаврилишина (колишня Ванди Василевської) до проспекту Перемоги для забезпечення безпечного розвороту.

Раніше деякі водії залишали свої автомобілі просто посеред проїзної частини таким чином, що для розвороту по вулиці Богдана Гаврилишина для подальшого руху в бік Лук’янівської площі іншим водіям доводилося виїжджати на проспект Перемоги проти руху основного потоку транспорту, що створювало аварійні ситуації. Таким чином розвертались навіть великі автобуси, маршрут яких пролягав саме через цей розворот.

Дорожні віхи унеможливили паркування у центральній частині цього Т-подібного перехрестя та відокремили розворот транспорту у безпечному місці.

Нагадаємо, що в суботу 30 березня центр Києва перекриють.