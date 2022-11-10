Недоторканий двигун від Ferrari Enzo оцінили як новий Lamborghini Urus V12 пустять із молотка на торгах, які стартують 10 грудня.

Аукціонний будинок RM Sotheby's готує до продажу двигун від суперкара Ferrari Enzo. Шестилітровий V12 Tipo F140B розвиває 660 кінських сил, але цей агрегат жодного разу не використовувався - більше того, його навіть не діставали із заводського ящика, в якому він і буде виставлений на торги в грудні.

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За підрахунками організаторів аукціону, за рідкісний незайманий двигун вдасться отримати від 200 тисяч до 300 тисяч доларів. У цьому діапазоні лежить ціна, наприклад, нового Lamborghini Urus.

Безнаддувний двигун Tipo F140B дебютував на Ferrari Enzo у 2002 році. Пізніше двигуни лінійки F140 широко використовувалися на інших моделях Ferrari і Maserati, включаючи 830-сильний Competizione і 963-сильний LaFerrari з гібридною силовою установкою, в якій пару ДВС складав електродвигун.

Цей crate engine («мотор в коробці») був відправлений зі штаб-квартири Ferrari до дилерського центру Formula Automobile в Копенгагені, свідчить супровідна документація. Ймовірно, його збиралися використовувати для заміни пошкодженого агрегату одного з 400 випущених Enzo, але щось пішло не за планом, і V12 так і залишився лежати в ящику.

Двигун продадуть у комплекті з повітрозабірниками та обладнанням для встановлення. Як вважає RM Sotheby's, «крейтовий» двигун все ще можна використовувати для «пересадки», в тому числі на інші моделі за наявності місця в моторному відсіку. Також він може стати перлиною колекції рідкісних двигунів.

Влітку з молотка пішов єдиний у світі білий Ferrari Enzo. Суперкар 2003 випуску з пробігом 9600 кілометрів знайшов нового господаря в Канаді, але фінальну вартість аукціонний будинок залишив у секреті. Швидше за все, вона перевищує три мільйони доларів: трохи менш рідкісний чорний Enzo з коричневим салоном, випущений у двох екземплярах, рік тому вдалося продати за 3,36 мільйона доларів.