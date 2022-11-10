Нетронутый двигатель от Ferrari Enzo оценили как новый Lamborghini Urus V12 пустят с молотка на торгах, стартующих 10 декабря.

Аукционный дом RM Sotheby's готовит к продаже двигатель от суперкара Ferrari Enzo. Шестилитровый V12 Tipo F140B развивает 660 лошадиных сил, но этот агрегат ни разу не использовался – более того, его даже не доставали из заводского ящика, в котором он и будет выставлен на торги в декабре.

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По подсчетам организаторов аукциона, за редкий девственный двигатель удастся получить от 200 тысяч до 300 тысяч долларов. В этом диапазоне лежит цена, например нового Lamborghini Urus.

Безнаддувный двигатель Tipo F140B дебютировал на Ferrari Enzo в 2002 году. Позже двигатели линейки F140 широко использовались на других моделях Ferrari и Maserati, включая 830-сильный Competizione и 963-сильный LaFerrari с гибридной силовой установкой, в которой пару ДВС составлял электродвигатель.

Этот crate engine («мотор в коробке») был отправлен из штаб-квартиры Ferrari в дилерский центр Formula Automobile в Копенгагене, свидетельствует сопроводительная документация. Вероятно, его собирались использовать для замены поврежденного агрегата одного из 400 выпущенных Enzo, но что-то пошло не по плану, и V12 так и остался лежать в ящике.

Двигатель будет продан в комплекте с воздухозаборниками и оборудованием для установки. Как считает RM Sotheby's, "крейтовый" двигатель все еще можно использовать для "пересадки", в том числе на другие модели при наличии места в моторном отсеке. Также он может стать жемчужиной коллекции редких двигателей.

Летом с молотка ушел единственный в мире белый Ferrari Enzo. Суперкар 2003 года выпуска с пробегом 9600 километров нашел нового хозяина в Канаде, но финальную стоимость аукционный дом оставил в секрете. Скорее всего она превышает три миллиона долларов: чуть менее редкий черный Enzo с коричневым салоном, выпущенный в двух экземплярах, год назад удалось продать за 3,36 миллиона долларов.