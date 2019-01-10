Автовиробника було визнано винним у маніпуляціях з дизельними двигунами.

Концерн Fiat Chrysler Automobiles (FCA) виплатить більше 700 мільйонів доларів за рішенням суду у справі Міністерства юстиції США та групи власників дизельних автомобілів проти виробника.

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Автовиробника звинувачено в установці спеціального ПО, яке дозволяє машинам викидати більше шкідливих речовин, ніж передбачено законодавством, показуючи при цьому потрібні для екологічних норм цифри.

За даними анонімних джерел Reuters, FCA виплатить федеральним і каліфорнійським регуляторам 311 мільйонів доларів, близько 75 мільйонів переведуть владі штатів, які розслідують факти порушення законодавства щодо рівня шкідливих викидів. Також компанія сплатить 280 мільйонів доларів для врегулювання позову з боку автовласників. Окрема сума (скільки саме – не зазначено) буде відшкодована у держбюджет за забруднення навколишнього середовища.

Раніше альянс FCA відкидав подібні звинувачення, а керівництво заявляло, що ніколи не намагалось розробити подібне ПО. Однак в жовтні минулого року компанія виділила 815 мільйонів доларів на покриття збитків, пов'язаних з розслідуванням. А у травні 2017 року, міністерство юстиції США зобов'язало FCA відкликати 104 тисячі дизельних автомобілів і оновити програмне забезпечення. За словами влади, дії FCA привели до перевищення допустимого рівня оксиду азоту, що є причиною утворення смогу і розвитку респіраторних захворювань.

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