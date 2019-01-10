Автопроизводитель был признан виновным в манипуляциях с дизельными двигателями.

Концерн Fiat Chrysler Automobiles (FCA) выплатит более 700 миллионов долларов по решению суда в деле Министерства юстиции США и группы владельцев дизельных автомобилей против производителя.

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Автопроизводителя обвинили в установке специального ПО, которое позволяет машинам выбрасывать больше вредных веществ, чем предусмотрено законодательством, показывая при этом нужны для экологических норм цифры.

По данным анонимных источников Reuters, FCA выплатит федеральным и калифорнийским регуляторам 311 миллионов долларов, около 75 миллионов переведут властям штатов, которые расследуют факты нарушения законодательства относительно уровня вредных выбросов. Также компания заплатит 280 миллионов долларов для урегулирования иска со стороны автовладельцев. Отдельная сумма (сколько именно – не указано) будет возмещена в госбюджет за загрязнение окружающей среды.

Ранее альянс FCA отвергал подобные обвинения, а руководство заявляло, что никогда не пыталось разработать подобное ПО. Однако в октябре прошлого года компания выделила 815 миллионов долларов на покрытие убытков, связанных с расследованием. А в мае 2017 года, министерство юстиции США обязало FCA отозвать 104 тысячи дизельных автомобилей и обновить программное обеспечение. По словам властей, действия FCA привели к превышению допустимого уровня оксида азота, что является причиной образования смога и развития респираторных заболеваний.

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