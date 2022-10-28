Італійський виробник електричних мотоциклів Energica збирається дебютувати з новим мотоциклом який оснащуватиметься електродвигуном потужністю 180 к.с

Energica, гордість зростаючої індустрії виробництва електричних мотоциклів в Італії, вже має один із найпотужніших приводів для електричних мотоциклів на ринку. Але це не завадило компанії, що займається виробництвом електричних мотоциклів створити ще більш потужний електродвигун.

Читайте також: Представлено електромотоцикл, здатний розігнатись до 400 км/год

Новий двигун був оприлюднений у заявках NHTSA для мотоциклів компанії наступного модельного року, і вперше про це повідомив Бен Первіс із Cycle World. Документи є декодерами VIN, поданими до NHTSA, які є вимогою для всіх виробників, що продають свої транспортні засоби в США.

Виробники створюють власні VIN-номери на основі заздалегідь визначеної структури, маючи право вибирати певні кодифіковані послідовності, які стосуються кожної моделі. Потім вони повинні надати NHTSA спосіб розшифровки цих VIN.

В останній заявці Energica розшифровується новий рівень потужності двигуна, який пропонує 134 кВт (180 к.с.). Порівняно з найпотужнішою актуальною пропозицією Energica (126 кВт та 215 Nm), це відчутна прибавка в потужності.

Слід пам’ятати, що електричні мотоцикли розганяються набагато швидше, ніж мотоцикли з традиційними двигунами того самого рівня потужності через їх значно вищий крутний момент і відсутність перемикання передач. Це означає, що 180 к.с., швидше за все, здадуться навіть більш потужними, ніж можуть очікувати водії.

Достеменно не відомо, коли Energica може представити цей новий двигун, але майбутній Міланський мотоциклетний салон EICMA є найбільш вірогідним вибором.