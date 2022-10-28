Итальянский производитель электрических мотоциклов Energica собирается дебютировать с новым мотоциклом, который будет оснащаться электродвигателем мощностью 180 л.с.

Energica, гордость растущей индустрии производства электрических мотоциклов в Италии, уже имеет один из самых мощных приводов для электрических мотоциклов на рынке. Но это не помешало компании, занимающейся производством электрических мотоциклов, создать еще более мощный электродвигатель.

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Новый двигатель был обнародован в заявках NHTSA для мотоциклов компании на следующий модельный год, и впервые об этом сообщил Бен Первис из Cycle World. Документы являются декодерами VIN, представленными в NHTSA, которые являются требованием для всех производителей, продающих свои транспортные средства в США.

Производители создают собственные VIN-номера на основе заранее определенной структуры, имея право выбирать определенные кодифицированные последовательности, относящиеся к каждой модели. Затем они должны предоставить NHTSA способ расшифровки этих VIN.

В последней заявке Energica расшифровывается новый уровень мощности двигателя, предлагающий 134 кВт (180 л.с.). По сравнению с самым мощным актуальным предложением Energica (126 кВт и 215 Nm) это ощутимая прибавка в мощности.

Следует помнить, что электрические мотоциклы разгоняются гораздо быстрее, чем мотоциклы с традиционными двигателями того же уровня мощности из-за их значительно более высокого крутящего момента и отсутствия переключения передач. Это означает, что 180 л.с., скорее всего, покажутся даже мощнее, чем могут ожидать водители.

Доподлинно неизвестно, когда Energica может представить этот новый двигатель, но будущий Миланский мотоциклетный салон EICMA является наиболее вероятным выбором.