Компания Lightning Motorcycles представила свое новое произведение под названием Tachyon Nb. Он разработан, чтобы развить скорость более 400 км/ч на солончаке Бонневиль.

Компания Lightning Motorcycles представила Tachyon Nb, модифицированную, оптимизированную версию электрического спортивного мотоцикла Strike, предназначенную для достижения рекорда скорости электромотоцикла на суше, нацеливаясь на скорость более 400 км/ч.

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Название "Тахион" относится к гипотетической частице, которая двигается быстрее скорости света. Nb является сокращением для экзотического металла ниобия и на мотоцикле он используется достаточно широко. Tachyon Nb возник как совместный проект между Lightning и бразильской компанией CBMM, крупнейшим в мире производителем ниобия.

“Мы внедряем ниобиевые тормозные роторы, – говорит Дэниел Райт, инженер CBMM и лицо, ответственное за разработку проекта, – для улучшения высокотемпературных характеристик, несколько ниобиевых компонентов в бортовом зарядном устройстве, позволяющих всей системе быть более надежными и эффективными, и, наконец, стальные трубы, содержащие ниобий, в поворотном кронштейне и шасси, что позволяет нам удовлетворить требования к прочности и весу.”