Пекинская компания Da Vinci Dynamics представила свой высокоэффективный электрический стритбайк DC100 с запасом хода в 400 километров и несколькими причудливыми робототехническими особенностями, включая самобалансировку и возможность ехать без байкера за рулем.

Технические характеристики и технологические особенности электробайка вызывают восхищение. Но что еще лучше, так это то, что Da Vinci DC100 уже доступен для заказа.

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Именитые производители двухколесников пока не решаются на серийный выпуск высокотехнологичных электромотоциклов, хотя концептов подобной техники хватает. Da Vinci же обещает начать серийное производство своего DC100 до конца этого года. Правда, разработчики пока не определились с точными характеристиками байка.

Один пресс-релиз сообщает, что мотоцикл оснащен мотор-колесом мощностью 135 лошадиных сил, однако в другом сообщении речь идет о 137-сильном моторе и “умной системе управления, которая позволяет легко интегрировать несколько разных двигателей”. Максимальный крутящий момент – 850 Нм.

Китайский производитель сообщает, что DC100 будет ускоряться с места до 100 км/ч за 3-4 секунды, что трудно назвать молниеносной динамикой для мотоцикла с таким бешеным крутящим моментом.

Фото: электрический мотоцикл Da Vinci DC100 / New Atlas

Байк оснащен аккумулятором на 17,7 кВт-ч, способным осуществлять быструю зарядку за 30 минут. А заявленный пробег на полном заряде составляет 400 километров по замерам NEDC. Последняя цифра представляется слишком оптимистичной, если у Da Vinci не изобрели какие-то новые технологии.

Когда речь зашла о хай-тек, DC100 есть чем похвастаться. Комбинированное торможение ABS и контроль тяги, автоматический начало движения при отпускании тормоза, как в автомобиле задний ход, рекуперация энергии, помощь при спуске с холма, но самые интересные функции – самобалансирование на основе гироскопов и возможность самостоятельного подъезда байка со стоянки к водителю, как Tesla Summon.

Da Vinci DC100 доступен для предварительного заказа по цене 27 500 долларов США. Производитель также представил версию DC Classic с меньшими обтекателями, большим количеством элегантных деталей, сиденьем из “французской телячьей кожи” и ценой в 90 000 долларов США.