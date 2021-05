Американский бренд Curtiss, ранее известный как Confederate Motors, представил свою первую электрическую модель. Байк не похож ни на один другой серийный мотоцикл современности.

Новинка от Curtiss сочетает стиль стимпанк и современные технологии. Он не только является первой моделью обновленного бренда, но и станет родоначальником целой линейки мотоциклов на той же платформе.

“Зеленый, чистый, стильный, крутой: новая эра” – такой заголовок имеет видео, посвященное Curtiss One и объяснению философии бренда. Эргономика сыграла ключевую роль в процессе создания One. Его сердцевина соединена 39-миллиметровой осью из твердой стали, а единственными движущимися частями являются крупногабаритный маятник, передняя вилка и его колеса. Благодаря тому, что радиально организованные элементы батареи погружены в охлаждающую жидкость, Curtiss Power Pak действует как излучатель для всей системы.

У мотоцикла нет трансмиссии или коробки передач. При этом мощность транслируется непосредственно от двигателя Axial Flux с жидкостным охлаждением на заднее колесо через зубчатый ремень. Здесь нет никакого переключения передач и никакого сцепления. Зато скорость определяется исключительно тем, насколько сильно вы крутите дроссель. Весит байк 193 килограмма, а мощность электромотора составляет 87-120 лошадиных сил с потенциалом до 217. Крутящий момент имеет такой же показатель, как и мощность.

Фото: электромотоцикл Curtiss One / Curtiss

Цены на Curtiss One начинаются с 90 000 долларов, что является довольно высоким показателем на шкале доступности. Фирма уже принимает заказы, обещая начать поставки во второй половине года. Вслед за One компания Curtiss планирует выпустить Curtiss Two и Curtiss Three в 2022 и 2023 годах.