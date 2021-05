Американський бренд Curtiss, раніше відомий як Confederate Motors, представив свою першу електричну модель. Байк не схожий на жоден інший серійний мотоцикл сучасності.

Новинка від Curtiss поєднує стиль стімпанк та сучасні технології. Він не лише є першою моделлю оновленого бренду, а й стане родоначальником цілої лінійки мотоциклів на тій же платформі.

Дізнайтесь також: Harley-Davidson створив для електричних мотоциклів окремий бренд LiveWire

“Зелений, чистий, стильний, крутий: нова ера” – такий заголовок має відео, присвячене Curtiss One та поясненню філософії бренду. Ергономіка відіграла ключову роль у процесі створення One. Його серцевина з'єднана 39-міліметровою віссю з твердої сталі, а єдиними рухомими частинами є великогабаритний маятник, передня вилка та його колеса. Завдяки тому, що радіально організовані елементи батареї занурені в охолоджуючу рідину, Curtiss Power Pak діє як випромінювач для всієї системи.

У мотоцикла немає трансмісії або коробки передач. Натомість потужність транслюється безпосередньо від двигуна Axial Flux з рідинним охолодженням на заднє колесо через зубчастий ремінь. Тут немає ніякого перемикання передач і ніякого зчеплення. Натомість швидкість визначається виключно тим, наскільки сильно ви крутите дросель. Важить байк 193 кілограми, а потужність електромотора становить 87–120 кінських сил з потенціалом до 217. Крутний момент має такий же показник, як і потужність.

Фото: електромотоцикл Curtiss One / Curtiss

Ціни на Curtiss One починаються з 90 000 доларів, що є досить високим показником на шкалі доступності. Фірма вже приймає замовлення, обіцяючи розпочати постачання у другій половині року. Слідом за One, компанія Curtiss планує випустити Curtiss Two і Curtiss Three у 2022 і 2023 роках.