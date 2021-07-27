Пекінська компанія Da Vinci Dynamics презентувала свій високоефективний електричний стрітбайк DC100 із запасом ходу в 400 кілометрів та кількома химерними робототехнічними особливостями, включаючи самобалансування та можливість їхати без байкера за кермом.

Технічні характеристики та технологічні особливості електробайка викликають захоплення. Але що ще краще, так це те, що Da Vinci DC100 вже доступний для замовлення.

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Імениті виробники двоколісників поки що не зважуються на серійний випуск високотехнологічних електромотоциклів, хоча концептів подібної техніки вистачає. Da Vinci ж обіцяє розпочати серійне виробництво свого DC100 до кінця цього року. Щоправда, розробники поки не визначились із точними характеристиками байка.

Один прес-реліз повідомляє, що мотоцикл оснащений мотор-колесом потужністю 135 кінських сил, однак в іншому повідомленні мова йде про 137-сильний мотор і “розумну систему управління, яка дозволяє легко інтегрувати кілька різних двигунів”. Максимальний крутний момент – 850 Нм.

Китайський виробник повідомляє, що DC100 буде прискорюватись з місця до 100 км/год за 3–4 секунди, що важко назвати блискавичною динамікою для мотоцикла з таким шаленим крутним моментом.

Фото: електричний мотоцикл Da Vinci DC100 / New Atlas

Байк оснащено акумулятором на 17,7 кВт-год, здатним здійснювати швидку зарядку за 30 хвилин. А заявлений пробіг на повному заряді становить 400 кілометрів за вимірами NEDC. Остання цифра видається надто оптимістичною, якщо у Da Vinci не винайшли якісь нові технології.

Коли вже мова зайшла про хай-тек, DC100 є чим похвалитись. Комбіноване гальмування ABS та контроль тяги, автоматичний початок руху при відпусканні гальма, як в автомобілі, задній хід, рекуперація енергії, допомога при спуску з пагорба, але найцікавіші функції – самобалансування на основі гіроскопів та можливість самостійного під’їзду байка зі стоянки до водія, як Tesla Summon.

Da Vinci DC100 доступний для попереднього замовлення за ціною 27 500 доларів США. Виробник також представив версію DC Classic з меншими обтічниками, більшою кількістю елегантних деталей, сидінням з “французької телячої шкіри” та ціною в 90 000 доларів США.