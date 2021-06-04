Автомобільний сектор поступово наповнюється електрокарами усіх типів і мотоциклетний світ також почав опановувати цю сферу. Але замість того, щоб робити все на батареях та електродвигунах, Kawasaki буде застосовувати розмірений підхід до мінімізації викидів за допомогою розмаїття різновидів силових установок.

Зараз Kawasaki випробовує електричний мотоцикл під кодовою назвою Endeavour. За чутками, його продуктивність близька до бензинового мотоцикла об'ємом 400 см3, а живиться він від великої літій-іонної батареї.

Також цікаво: Curtiss One: електричний мотоцикл з приголомшливим дизайном і цінником у 90 тисяч доларів

Нещодавно компанія Segway показала водневий електробайк, який пустить в серійне виробництво; компанія Harley-Davidson створила для електричних мотоциклів окремий бренд LiveWire; шведська марка Husqvarna і ще безліч інших випускають електричні скутери. А Kawasaki, як зазначено на слайдах 47 та 48 цього документу, планує прискорити розвиток електричних двигунів, гібридів та водневих мотоциклів, аби зменшити свій “карбоновий слід” в атмосфері.

Японський виробник мотоциклів наприкінці минулого року показував концепт байка з футуристичним дизайном, що нагадує концепт 2013 року, представлений у відео нижче. Ми дуже мало знаємо про плани Kawasaki, щодо водневих силових установок для мотоциклів, але той факт, що компанія також планує використовувати це пальне в морській та авіаційній промисловості, означає, що вона робитиме значні інвестиції у водневі технології.

Кілька зображень зі слайд-шоу та торішній відеоанонс дозволяють припустити, що, подібно до Toyota, Kawasaki може зосередитись як на використанні паливних елементів для генерації електроенергії, так і комбінованих силових установках.