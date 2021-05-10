Він повинен потрапити у виробництво в 2022 році.

Компанія Husqvarna продовжує розширювати свою лінійку електричного транспорту, хоча жодної моделі поки не випускає. Самокат Blitz, міні-байк E-Pilen та новий скутер Vektorr носять статус концептів. Однак останній концепт може стати першою серійною моделлю на батарейках від Husqvarna.

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Наразі шведська марка випускає лише дитячі біговели з електромоторами, однак планує увійти в сектор електричного транспорту для дорослих одразу з цілою лінійкою техніки. Найновіший концепт являє собою міський скутер з модерновим дизайном і теоретичним запасом ходу у 100 кілометрів на одному заряді.

Повні технічні деталі ще не опубліковані. Відомо лише, що Vektorr повинен розвивати максимальну швидкість близько 50 кілометрів ан годину, щоб бути якмога ближчим до 50-кубових скутерів.

Husqvarna пояснює, що розширення на ринку скутерів вимагатиме від нього набору нових дилерів в Іспанії, Франції, Італії та Німеччині. Виробник не повідомив, коли запустить серійну версію Vektorr, але веб-сайт ентузіастів Visor Down дізнався, що скутер орієнтовно повинен вийти в 2022 році.

Фото: концепт Husqvarna Vektorr / Husqvarna