Он должен попасть в производство в 2022 году.

Компания Husqvarna продолжает расширять свою линейку электрического транспорта, хотя ни одной модели пока не выпускает. Самокат Blitz, мини-байк E-Pilen и новый скутер Vektorr носят статус концептов. Однако последний концепт может стать первой серийной моделью на батарейках от Husqvarna.

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Сейчас шведская марка выпускает только детские беговелы с электромоторами, однако планирует войти в сектор электрического транспорта для взрослых сразу с целой линейкой техники. Новый концепт представляет собой городской скутер с модерновым дизайном и теоретическим запасом хода в 100 километров на одном заряде.

Полные технические детали еще не опубликованы. Известно лишь, что Vektorr должен развивать максимальную скорость около 50 километров в час, чтобы быть как можно ближе к 50-кубовым скутерам.

Husqvarna объясняет, что расширение на рынке скутеров потребует от него набора новых дилеров в Испании, Франции, Италии и Германии. Производитель не сообщил, когда запустит серийную версию Vektorr, но веб-сайт энтузиастов Visor Down узнал, что скутер ориентировочно должен выйти в 2022 году.

Фото: концепт Husqvarna Vektorr / Husqvarna