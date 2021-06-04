Автомобильный сектор постепенно наполняется электрокарами всех типов, и мотоциклетный мир также начал осваивать эту сферу. Но вместо того, чтобы делать все на батареях и электродвигателях, Kawasaki будет применять размеренный подход к минимизации выбросов с помощью разнообразия разновидностей силовых установок.

Сейчас Kawasaki испытывает электрический мотоцикл под кодовым названием Endeavour. По слухам, его производительность близка к бензиновому мотоциклу объемом 400 см3, а питается он от большой литий-ионной батареи.

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Недавно компания Segway показала водородный электробайк, который пустит в серийное производство; компания Harley-Davidson создала для электрических мотоциклов отдельный бренд LiveWire; шведская марка Husqvarna и еще множество других выпускают электрические скутеры. А Kawasaki, как указано на слайдах 47 и 48 этого документа, планирует ускорить развитие электрических двигателей, гибридов и водородных мотоциклов, чтобы уменьшить свой “карбоновый след” в атмосфере.

Японский производитель мотоциклов в конце прошлого года показывал концепт байка с футуристическим дизайном, напоминающим концепт 2013 года, представлен в видео ниже. Мы очень мало знаем о планах Kawasaki, относительно водородных силовых установок для мотоциклов, но тот факт, что компания также планирует использовать это топливо в морской и авиационной промышленности, означает, что она будет делать значительные инвестиции в водородные технологии.

Несколько изображений с слайд-шоу и прошлогодний видеоанонс позволяют предположить, что, подобно Toyota, Kawasaki может сосредоточиться как на использовании топливных элементов для генерации электроэнергии, так и комбинированных силовых установках.