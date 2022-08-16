Компанія Lightning Motorcycles представила свій новий витвір під назвою Tachyon Nb. Він розроблений, аби розвинути швидкість понад 400 км/год на солончаку Бонневіль.

Компанія Lightning Motorcycles представила Tachyon Nb, модифіковану, оптимізовану версію електричного спортивного мотоцикла Strike, призначену для досягнення рекорду швидкості електромотоцикла на суші, націлюючись на швидкість понад 400 км/год.

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Назва "Тахіон" відноситься до гіпотетичної частинки, яка рухається швидше за швидкість світла. Nb є скороченням для екзотичного металу ніобію, і на мотоциклі він використовується досить широко. Tachyon Nb виник як спільний проект між Lightning і бразильською компанією CBMM, найбільшим у світі виробником ніобію.

"Ми впроваджуємо ніобієві гальмівні ротори, — каже Деніел Райт, інженер CBMM та особа, відповідальна за розробку проекту, — для покращення високотемпературних характеристик, кілька ніобієвих компонентів у бортовому зарядному пристрої, які дозволяють усій системі бути більш надійними та ефективними, і, нарешті, сталеві труби, що містять ніобій, у поворотному кронштейні та шасі, що дозволяє нам задовольнити вимоги до міцності та ваги".

Як розповів засновник і генеральний директор Lightning Річард Хетфілд, ніобієві сплави можуть зміцнювати металеві компоненти, а також підвищувати ефективність магнітних властивостей. Це дозволяє зменшити вагу та мініатюризувати інші деталі, що інакше було б неможливо. За словами Хатфілда, лише зарядний пристрій знизив вагу приблизно на 9 кг із використанням цього металу, не втрачаючи потужності та не перегріваючись.