Новий Ford Mustang може з'явитися раніше, ніж очікувалося.

Світова прем'єра нового Ford Mustang може відбутися раніше, ніж очікувалося. За даними видання Automotive News, яке посилається на неназване джерело, модель сьомого покоління покажуть уже цієї осені.

Читайте також: Ford Mustang 1966 року знайшли в гаражі майже без іржі на кузові

Майданчиком стане Північноамериканський міжнародний автосалон у Детройті (North American International Auto Show, NAIAS), який вперше пройде цього вересня після перерви у три з половиною роки через паніку навколо Ковід19. Раніше передбачалося, що Мустанг наступної генерації покажуть 17 квітня 2023 року, тобто через 59 років після прем'єри самого першого авто з такою назвою.

Ford офіційно анонсував новий Mustang на початку цього літа у повідомленні про додаткові інвестиції у розвиток виробництва на території США, включаючи завод у Флет-Році. Воно супроводжувалося ілюстрацією, судячи з якої, модель збереже шестиступінчасту механіку.

За неофіційними даними, наступне покоління також перенесе пару двигунів – 2,3-літрову «турбочетвірку» EcoBoost і п'ятилітровий Coyote V8. При цьому старшому агрегату знадобляться доопрацювання для зниження шкідливих викидів. Принципово новим представником сімейства має стати повнопривідний гібрид. "Мустанг" як і раніше будуть випускати в кузовах купе і кабріолет, і, судячи з шпигунських фото, вони збережуть відомі контури з довгим капотом і короткою кормою, але при цьому отримають нове оформлення лицьової частини.

Окрім цивільних машин, у лінійці нової генерації з'явиться гоночна – для змагань категорії GT3. Однією із її особливостей стане високо встановлене антикрило.