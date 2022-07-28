Новый Ford Mustang может появиться раньше, чем ожидалось.

Мировая премьера нового Ford Mustang может состояться раньше, чем ожидалось. По данным издания Automotive News, которое ссылается на неназванный источник, модель седьмого поколения покажут уже этой осенью.

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Площадкой станет Североамериканский международный автосалон в Детройте (North American International Auto Show, NAIAS), который впервые пройдет в этом сентябре после перерыва в три с половиной года из-за паники вокруг Ковід19. Ранее предполагалось, что Мустанг следующей генерации покажут 17 апреля 2023 года, то есть через 59 лет после премьеры самого первого авто с таким названием.

Ford официально анонсировал новый Mustang в начале этого лета в сообщении о дополнительных инвестициях в развитие производства на территории США, включая завод в Флэт-Роке. Оно сопровождалось иллюстрацией, судя по которой, модель сохранит шестиступенчатую механику.

По неофициальным данным, следующее поколение также перенесет пару двигателей-2,3-литровую «турбочетверку» EcoBoost и пятилитровый Coyote V8. При этом старшему агрегату понадобятся доработки для снижения вредных выбросов. Принципиально новым представителем семейства должен стать полноприводный гибрид. "Мустанг" по-прежнему будут выпускать в кузовах купе и кабриолет, и, судя по шпионским фото, они сохранят известные очертания с длинным капотом и короткой кормой, но при этом получат новое оформление лицевой части.

Кроме гражданских машин, в линейке новой генерации появится гоночная – для соревнований категории GT3. Одной из ее особенностей станет высоко установленное антикрыло.